La tormenta registrada esta tarde en la Zona Metropolitana de Guadalajara dejó severos estragos en distintas vialidades.

Al menos una decena de vehículos quedaron varados y con daños por inundaciones que alcanzaron hasta un metro de altura en zonas como Plaza del Sol, el Mercado de Abastos y la colonia La Calma, en Zapopan.

En la avenida López Mateos, al cruce con Moctezuma, una unidad del transporte público quedó atrapada por la acumulación de agua. Elementos de la Policía Vial auxiliaron a los pasajeros para evacuar el camión sin que se reportaran lesionados.

El Mercado de Abastos también presentó afectaciones severas: en las calles Chicalote y Trigo el nivel del agua superó los 70 centímetros. Otros puntos críticos se registraron en avenida Mariano Otero y en los pasos a desnivel de López Mateos en la zona sur, donde los carriles quedaron completamente anegados.

En la misma vialidad, a la altura de la calle Popocatépetl, un automóvil quedó atrapado en una inundación de más de un metro; sus ocupantes lograron salir ilesos. (Por Edgar Flores Maciel)