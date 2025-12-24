Rubén Oseguera González, alias El Menchito, presentó una apelación a su sentencia de prisión de por vida en la corte federal de Washington para buscar un nuevo juicio o, al menos, una nueva pena.

Los argumentos de su defensa es que su cliente fue sometido a un juicio injusto, rodeado de los mitos sangrientos del Cártel Jalisco, de testimonios irreales, y de evidencia que nunca debió llegar a los ojos del jurado.

El juicio del hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación se realizó en septiembre de 2024, por tráfico de cocaína y metanfetamina y posesión y uso de armas de fuego e instrumentos de destrucción con fines de narcotráfico.