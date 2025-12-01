El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes hizo un llamado a los mexicanos a vivir esta Navidad como un recordatorio del amor De Dios.

“Por eso, esta fiesta representa una invitación a abrir espacio en nuestra vida para que Cristo vuelva a nacer hoy, que en nuestros hogares renazca el diálogo, en nuestras comunidades la fraternidad y en nuestra sociedad el compromiso por la justicia, la paz y la dignidad de toda persona”.

No podemos celebrar al Dios que se hizo pobre sin mirar a quienes más sufren, añadió; el nacimiento del Niño Jesús nos empuja a voltear a ver a los demás, sobre todo a los olvidados. Pidamos un corazón sencillo y que esta Navidad nos devuelva la alegría de saber que somos amados por El Señor. (Por Arturo García Caudillo)