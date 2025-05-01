Al niño de cuatro años de edad que murió de sarampión en este 2026 no se le había aplicado ni una sola vacuna, confirma el Secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez.
“Lamentablemente este pacientito no tenía ninguna vacuna. Y ninguna vacuna me refiero no solo a la triple viral de sarampión, rubeola y parotiditis, sino prácticamente ninguna vacuna. La verdad nos duele mucho que habiendo tenido la oportunidad de estar protegido este niño, no fue protegido en su momento. lamentablemente tiene también a un hermanito enfermo, hospitalizado de igual manera”.
Después de diez días de hospitalización, el menor falleció en el Seguro Social de Guadalajara como consecuencia de las complicaciones de sarampión como neumonía y falla multiorgánica. Su hermano, no está grave pero sí delicado y tampoco tiene ninguna vacuna. (Por Gricelda Torres Zambrano)
El menor de cuatro años que murió de sarampión no tenía ninguna vacuna: Pérez Gómez
