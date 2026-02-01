La boyband estadounidense Big Time Rush regresó a los escenarios de Guadalajara para celebrar, junto a miles de fanáticos, el legado de la serie que los lanzó a la fama mundial en 2009, en la primera presentación de su gira por Latinoamérica.

Con un homenaje a sus raíces, los integrantes interpretaron canciones como “Amazing“, “Superstar”, “Elevate” entre otras acompañadas de los vestuarios que usaron durante la producción de Nickelodeon, para recrear la atmósfera de los capítulos junto a su repertorio.

Como ya es tradición, la banda eligió a 4 chicas para que subieran al escenario a cantar junto a ellos “Worldwide”, además de que estuvieron acompañados por Stephen Kramer, y Katelyn Tarver, quienes formaron parte del elenco original de la serie, e interpretaron algunas canciones con ellos.

Tras más de dos horas de espectáculo, Big Time Rush cerró con broche de oro el inicio de su gira, con “Boyfriend”, entre luces, gritos y promesas de volver pronto. (Por Pilar Gutiérrez)