Peritos de la Agencia de Investigación Criminal extrajeron la información de la caja negra de la locomotora del Tren Interoceánico descarrilada, resguardada ya como indicio para reconstruir el accidente.

La Fiscalía General de la República confirmó que continúan los dictámenes periciales y el seguimiento a víctimas mientras se organiza el equipaje localizado en la zona para que sea reclamado.

Detalla que el cuerpo de la víctima número 14 del accidente ya fue entregado a sus familiares.