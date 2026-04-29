Para mañana jueves 30 de abril, Día del Niño, el Museo Interactivo JAPI tendrá múltiples actividades, informa su coordinadora, Rosa Isela Ruvalcaba.
“El 30 de abril vamos a tener un evento donde nos va a acompañar el gobernador Pablo Lemus a las 11 de la mañana en el Teatro de JAPI y ese día vamos a tener, más bien, ya tenemos lleno de grupos y de niños que reservaron previamente o que compraron sus boletos para asistir, entonces de las 11 de la mañana que arranca el evento del gobernador, todo el día vamos a tener talleres, cuentacuentos, charlas y pues todas las experiencias inmersivas y el Teatro Volador para que vengan y nos acompañen a conocer Jalisco”.
JAPI Museo Interactivo, desde junio de 2024, ocupa el lugar de lo que antes fue el Trompo Mágico, pero a decir de su coordinadora, con actividades totalmente distintas, no solo dedicadas a los niños sino al público en general.
JAPI abre de martes a domingo con precios de ingreso de 75 pesos menores de 12 años y 150 pesos adultos, con descuentos a personas con discapacidad y de la tercera edad. (Por José Luis Jiménez Castro)
El Museo JAPI celebrará el Día del Niño con múltiples actividades
Para mañana jueves 30 de abril, Día del Niño, el Museo Interactivo JAPI tendrá múltiples actividades, informa su coordinadora, Rosa Isela Ruvalcaba.