Para mañana jueves 30 de abril, Día del Niño, el Museo Interactivo JAPI tendrá múltiples actividades, informa su coordinadora, Rosa Isela Ruvalcaba.

“El 30 de abril vamos a tener un evento donde nos va a acompañar el gobernador Pablo Lemus a las 11 de la mañana en el Teatro de JAPI y ese día vamos a tener, más bien, ya tenemos lleno de grupos y de niños que reservaron previamente o que compraron sus boletos para asistir, entonces de las 11 de la mañana que arranca el evento del gobernador, todo el día vamos a tener talleres, cuentacuentos, charlas y pues todas las experiencias inmersivas y el Teatro Volador para que vengan y nos acompañen a conocer Jalisco”.

JAPI Museo Interactivo, desde junio de 2024, ocupa el lugar de lo que antes fue el Trompo Mágico, pero a decir de su coordinadora, con actividades totalmente distintas, no solo dedicadas a los niños sino al público en general.

JAPI abre de martes a domingo con precios de ingreso de 75 pesos menores de 12 años y 150 pesos adultos, con descuentos a personas con discapacidad y de la tercera edad. (Por José Luis Jiménez Castro)