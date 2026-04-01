La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco detectó que los llamados minicasinos ilegales han cambiado su modalidad de operación y ahora funcionan a puerta cerrada para evadir operativos.

El titular de la Policía Estatal, Juan Pablo Hernández, explicó que esta práctica complica su detección y representa un mayor riesgo, especialmente para menores de edad:

“Esos locales incluso ya los están empezando a operar a puerta cerrada; llegan y tocan los menores de edad o personas adultas y ya les abren para jugar, entonces eso es muy delicado porque inclusive no podemos saber lo que está pasando en el lugar, afortunadamente recibimos reportes al 089 y el monitoreo que tenemos en redes”.

El funcionario indicó que recientemente fue asegurado un establecimiento con 26 máquinas tragamonedas en Zapopan.

Además, señaló que en estos sitios también se ha detectado la venta de cigarros sueltos y vapeadores.

Las autoridades advirtieron que los operativos continuarán independientemente de la firma de convenios con municipios metropolitanos. (Por Edgar Flores Maciel)