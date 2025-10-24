La puesta en escena “Mentiras, El Musical”, regresó al Teatro Galerías de Guadalajara para una corta temporada, y lo hizo con Mariana Treviño quien personificó a Lupita, un personaje que ella misma estrenó hace 16 años.

Con el teatro a su máxima capacidad, en esta ocasión el elenco estuvo integrado por Lorena Vignau como “Daniela”, Paola Gómez como “Dulce”, María Elisa Gallegos en el papel de “Yuri”, Enrique Montaño como “Emmanuel” y Treviño como “Lupita”, quien al aparecer en el escenario, recibió los aplausos del público que hizo el lleno en el recinto.

La obra, producida por Gou continuará sus funciones en el Teatro Galerías hasta este domingo 26 de octubre, en las que Mariana Treviño alternará el papel de “Lupita” con María León. La tapatía participará en las funciones del sábado 25 y domingo 26 a las 5:30 p.m., mientras que Treviño encabezará las presentaciones de este viernes y sábado a las 8:30 de la noche. (Por Katia Plascencia Muciño)