El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la tormenta tropical “Melissa” continúa fortaleciéndose sobre el Caribe central y podría alcanzar categoría 3 en las próximas 72 horas.

El sistema, con vientos de 85 kilómetros por hora, se ubica entre Jamaica y Haití y avanza lentamente hacia el noroeste, lo que eleva el riesgo de lluvias e inundaciones en las Antillas Mayores.

Se prevén acumulados de hasta 500 milímetros en zonas montañosas de Jamaica, Haití y República Dominicana.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que México está fuera del área de impacto directo, aunque advirtió posibles efectos indirectos como oleaje elevado y aumento de humedad en el sureste del país.