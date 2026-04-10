El espectáculo musical infantil Pequeño Pez llegará a Guadalajara con una propuesta pensada para toda la familia. Con una mezcla de música, juego y aprendizaje, sus personajes Galaxia y Cone han logrado conectar con niñas y niños a través de sus canciones, una responsabilidad que asumen con compromiso, así lo mencionó Galaxia en entrevista con Notisistema.

“Sí, es una responsabilidad muy grande, pero por eso dedicamos todo nuestro día día en eso en mejorar, en estar a la altura de lo que ellos necesitan, en que sus infancia sean realmente únicas, porque nunca más van a volver a ser chiquitos y nosotros eso lo tenemos en cuenta, cada día, que todo sea acorde, mágico, y si trabajamos muchísimo en todo”.

“Pequeño Pez” ofrecerá una sola presentación el próximo 19 de abril en el Teatro Galerías. (Por Katia Plascencia Muciño)