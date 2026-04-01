Tras la aprobación en al menos 20 congresos estatales, la presidenta Claudia Sheinbaum, celebró que el Plan B de la reforma político-electoral, se haya convertido en una realidad.

“Ya se aprobó en los congresos estatales el Plan B, ya son veinte estados, eso quiere decir que ya es constitucional. ¿Qué falta? Que regrese al Senado para poderlo declarar, nos lo envían y después lo publicamos en el Diario Oficial de la Federación. Yo quería decirles seis grandes logros del Plan B en términos de, no solamente lo electoral, sino sobre todo, abajo los privilegios, con todas sus letras”.

Los logros a los que hace referencia, que en realidad son cinco, son el fin de la reelección y el fin del nepotismo; reducción de recursos a los congresos estatales y al Senado; recorte al número de regidores; y reducción de salarios, bonos y seguros de gastos médicos a consejeros y magistrados electorales. (Por Arturo García Caudillo)