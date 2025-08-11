El nadador Humberto Nájera ganó este lunes la segunda medalla de oro para México en los 200m dorso en los Juegos Panamericanos Junior e implantó récord de la especialidad con 1:57:44 y comentó.

“Pues mucho orgullo de poder representar a México acá y mucha felicidad de poder bajar mi tiempo. Si mu hubieras dicho hace una año que iba a estar aquí no me la hubiera creído, pero esto y muy feliz de estar acá, viendo mis parciales creo que me dormí en el último 50 me hubiera gustado cerrar más fuerte”.

Con su presea el himno Nacional de México se escucho nuevamente en Asunción 2025.

En femenil, Celia Pulido terminó en segundo lugar y conquistó la presea de plata en los 200m dorso, con 2:11:67. María Fernanda Méndez logra bronce en 100m mariposa femenil, mientras que el relevo mixto 4x100m libre, también obtuvo el bronce.

En esgrima, Ana Margarita Paredes ganó plata y en judo, María Cruz y Rafael Ramírez sumaron dos medallas más, al ganar Bronce. (Por Manuel Trujillo Soriano)