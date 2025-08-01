Con el objetivo de mejorar las relaciones vecinales, disminuir índices delictivos y prevenir violencia de género, infantil y sexual, este lunes el Ayuntamiento de El Salto comenzó con el programa “Barrios de Paz”, así lo explicó el comisario municipal, Adán Domínguez León.

“Con trabajar en dos vertientes muy importantes que una va a ser para educar masculinidades a hombres en el municipio, y dos para trabajar también con las juventudes de nuestro municipio. En este sentido lo importante es que tenemos ya un grupo de especialistas debidamente certificados, que tienen ya su acreditación, y con esto y el arranque, damos paso a las actividades formales de estos meses de un vamos a tener”

Capacitaciones, talleres y jornadas preventivas, destinadas a niños adolescentes y padres de familia de El Salto. (Por Gustavo Cárdenas)