Para que el nuevo Hospital Municipal Tonalá Centro que se inaugura este martes funcione al 100 por ciento, se requiere una inversión de más de 300 millones de pesos al año, indica el alcalde Sergio Chávez Dávalos, al adelantar que necesitará el apoyo de los gobiernos estatal, federal y la UdeG.

“Tengo tres millones de pesos por mes, lo que les explicaba hace rato, para cerrar este año 2025. Estaremos arrancando si los regidores me apoyan con cinco millones de pesos mensuales, a partir de enero. Para estar funcionando al 100 por ciento este hospital requerimos 25 millones de pesos mensuales, esto es, 350 millones de pesos anuales”.

Chávez Dávalos pretende que el Gobierno del Estado aporte diez millones de pesos mensuales, el federal otros diez, la UdeG cinco y el municipio cinco. Adelanta que en un futuro este inmueble pasará al patrimonio del organismo público descentralizado del Hospital Civil. Por cierto, se espera que este maneje la unidad de hemodiálisis. (Por Gricelda Torres Zambrano)