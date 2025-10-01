Las bancadas de Movimiento Ciudadano y de oposición se enfrentaron durante una sesión extraordinaria del Congreso de Jalisco, a raíz del dictamen de reforma judicial aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado lunes.
El diputado José Luis Tostado, de MC, propuso acortar los plazos para votar o rechazar el dictamen, pero la mayoría lo rechazó, por lo que la iniciativa pasó a segunda lectura para su discusión y posible aprobación.
La fracción emecista acusó una alianza entre PRI, PAN y Morena, mientras que estos partidos señalaron la tardanza en debatir la reforma y criticaron la falta de diálogo de Tostado como presidente de la Junta de Coordinación Política. (Por Marck Hernández)
Chocan bancadas por dictamen de reforma judicial en el Congreso de Jalisco
