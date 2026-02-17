El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana, Ivar Sisniega, dijo que el objetivo de la selección en el Mundial 2026 es alcanzar como mínimo los cuartos de final.

“El primer objetivo es salir de la Fase de Grupos, pasar a la siguiente ronda, el objetivo está en poder clasificar en primer lugar, lo tienen muy claro el cuerpo técnico y los jugadores. Es importante ganar ese cuarto partido entrar en octavos de final al menos igualar el resultado histórico en México que es llegar a los cuartos de final y esa es la meta que nos hemos planteado como mínimo para tener una buena actuación de la Selección en la Copa del Mundo”.

En sus últimos juegos de preparación, la Selección enfrentará a Ghana el 22 de mayo, a Australia el 30 del mismo mes en el Rose Bowl de Pasadena y a Serbia el 4 de junio, muy posiblemente en Toluca.

Por otro lado, el mediocampista del Fenerbahçe y capitán de la Selección Mexicana, Edson Álvarez, fue sometido hoy a una operación del tobillo derecho tras la lesión que sufrió el 5 de febrero en juego de la Copa de Turquía. Por lo pronto queda descartado para los juegos de Marzo contra Portugal y Bélgica, informó el titular de Selecciones Nacionales, Duilio Davino.

“Para Portugal y Bélgica no, pero acaba de comunicarse el doctor con el doctor en Europa; terminó hace una hora 20 aproximadamente la cirugía, fue una cirugía exitosa y de primera mano el doctor nos dice que si todo sale como lo piensan, para el Mundial podría llegar”

Edson se suma a las bajas por lesión de: Santiago Giménez, Rodrigo Huescas, Luis Chávez, Cesar Huerta, Cachorro Montes, Alexis Vega, Jesús Orozco Chiquete y Gilberto Mora. (Por Manuel Trujillo Soriano)