El obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro, señaló que son más de cinco alcaldes de Morelos que deben ser investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Consideró asimismo que la Fiscalía General de la República debería abrir una investigación a fondo para atender los temas de corrupción, que se viven en diferentes zonas del estado.

Consideró que en Morelos la estrategia de seguridad está dando resultados; sin embargo, no se va a solucionar de un día para otro porque el gobierno de Cuauhtémoc Blanco dejó un desorden, una situación compleja y terrible.