La mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión simulan combatir la inseguridad con reformas constitucionales, y ni así logran abatir la extorsión, asegura la vice coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna.

“Esta es la triste realidad de México: en el último año se registraron 33.5 millones de ilícitos, de los cuales 33.1 millones quedaron impunes; es decir, 98.8 por ciento, según datos de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Desde 2019 a 2025 en el abanico de delitos de alto impacto el que creció sostenidamente fue la extorsión”.

De hecho, añade, el delito de extorsión creció 58 por ciento, en parte por el miedo las víctimas a denunciar, por lo que la impunidad es casi del 99 por ciento y según cifras del INEGI, en el primer semestre del año se abrieron casi 7 mil expedientes por este ilícito, cuya cifra negra es de 96.7 por ciento. (Por Arturo García Caudillo)