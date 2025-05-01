La Fiscalía de Jalisco informó que, tras una denuncia por robo de vehículo en Tlaquepaque, elementos de la dependencia catearon un negocio de compra-venta de autos en la colonia San Gaspar, en Tonalá.

Aunque el automóvil denunciado no fue localizado, se aseguraron otro vehículo con reporte de robo, un juego de placas de un auto sustraído y una motocicleta con irregularidades.

En el lugar también se encontraron tres aves silvestres: dos pericos atoleros y una guacamaya Ara militaris, especie en peligro de extinción.

El encargado del sitio, identificado como Arturo “N”, fue detenido y será investigado por robo equiparado y delitos contra la biodiversidad.