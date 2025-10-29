El Papa León XIV manifestó su cercanía con las comunidades de Jamaica y Cuba afectadas por el huracán “Melissa”, que devastó ambas islas con lluvias torrenciales y vientos catastróficos.

Durante su audiencia general en la Plaza de San Pedro, el Pontífice oró por las víctimas, los desplazados y quienes enfrentan la emergencia, e instó a las autoridades civiles a redoblar esfuerzos para asistir a los damnificados.

Agradeció además el apoyo de las comunidades cristianas y organizaciones de voluntariado.

“Melissa” tocó tierra el martes en Jamaica como categoría 5, dejando más de 530 mil hogares sin electricidad, y llegó este miércoles a Cuba, donde impactó como categoría 3, causando inundaciones y graves daños a la infraestructura y varios hospitales.