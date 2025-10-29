El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, anunció que tras negociaciones concluidas esta madrugada se alcanzó un acuerdo con los productores de maíz, quienes mantuvieron bloqueos por más de 36 horas en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Berdegué informó que la federación y los gobiernos estatales sumarán recursos para otorgar un apoyo adicional de 950 pesos por tonelada, con lo que el precio del maíz se elevará a 6 mil 150 pesos por tonelada.

Con este convenio, los agricultores comenzarán a retirar gradualmente los bloqueos, mientras se abre una mesa de diálogo con la industria para buscar un incremento adicional en el pago del grano.