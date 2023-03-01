El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó esta madrugada a México para sostener un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

A las 09:40 horas se tiene previsto que Macron sea recibido con Ceremonia Oficial en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

A las 12:30 horas ofrecerá una conferencia conjunta con Sheinbaum en el Salón de Tesorería, para después tener un encuentro con empresarios.