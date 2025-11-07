La inflación en México registró un incremento anual de 3.57 por ciento en octubre, tasa inferior al 3.76 por ciento observado en septiembre, su primera disminución en dos meses, revelan datos publicados por el Inegi.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un alza de 0.36 por ciento durante el décimo mes del año comparado con el periodo inmediato anterior.

El aumento anual de precios en octubre estuvo ligeramente por arriba de las expectativas de los analistas, pero dentro del rango previsto por 36 instituciones financieras.