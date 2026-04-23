Luego de llevarse a cabo la segunda ronda de conversaciones con el equipo de Estados Unidos en la revisión del TMEC, la mayor dificultad para renovar el tratado, es que a la administración Trump no le gusta el libre comercio.

“Que la dificultad principal que tenemos es que el Gobierno de los Estados Unidos es un gobierno que no piensa que la mejor opción es el libre comercio. O sea, vas a un sistema comercial organizado por Estados Unidos basado en aranceles y en reglas de origen, porque a veces no le hemos prestado atención a lo que es reglas de origen. Entonces, tenemos muy claro que esa es la prioridad de la administración, ayer lo dijo el propio embajador Greer en su comparecencia. Entonces, cuando estamos hablando de renovar un tratado que está basado en libre comercio, pues evidentemente ese el problema principal, ¿verdad?”.

Ebrard añade que tras la segunda ronda de conversaciones con el representante comercial de Estados Unidos y su equipo, la preocupación principal de ambas administraciones, es cómo reemplazar lo que ambos países están importando de otros países. (Por Arturo García Caudillo)