El volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, registró una nueva erupción que generó fuentes de lava de hasta 300 metros y una columna volcánica de aproximadamente 6 mil metros de altura, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.
La actividad comenzó durante la madrugada en el cráter Halemaʻumaʻu y representa el episodio número 45 en el último año y medio.
Autoridades emitieron alerta naranja, al señalar que la erupción se mantiene confinada al cráter y con riesgos limitados.
Aunque no se reportan afectaciones mayores, se advirtió sobre posibles problemas respiratorios por gases volcánicos en zonas cercanas.
Kilauea entra en erupción en Hawái, con columnas de lava de hasta 300 metros
El volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, registró una nueva erupción que generó fuentes de lava de hasta 300 metros y una columna volcánica de aproximadamente 6 mil metros de altura, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.