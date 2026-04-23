El volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, registró una nueva erupción que generó fuentes de lava de hasta 300 metros y una columna volcánica de aproximadamente 6 mil metros de altura, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

La actividad comenzó durante la madrugada en el cráter Halemaʻumaʻu y representa el episodio número 45 en el último año y medio.

Autoridades emitieron alerta naranja, al señalar que la erupción se mantiene confinada al cráter y con riesgos limitados.

Aunque no se reportan afectaciones mayores, se advirtió sobre posibles problemas respiratorios por gases volcánicos en zonas cercanas.