Para los automovilistas que no realicen este año su reemplacamiento, el cual está vinculado al refrendo y la verificación, a partir del 2026 sí tendrán que pagar su trámite, confirma el Secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo.

“No pasa nada durante el año. Este año, por una decisión del Congreso local, el costo de la placa para quien iba a reemplacar se constituyó en una obligación pero sin costo. Qué pasaría en caso de que no se hiciera el reemplacamiento este año, pues que el próximo año de no haber una exención del Congreso del Estado, tendríamos que cobrar la placa”.

Reitera que en estos momentos más de 700 mil automovilistas han realizado el reemplacamiento, pero espera cerrar el año con cerca de un millón. (Por Gricelda Torres Zambrano)