El París Saint-Germain ganó la Supercopa de Europa tras derrotar en penales 4-3 al Tottenham, luego de empatar a dos, con goles a 5 minutos de que finalizará el tiempo regular con tantos de Kang-in Lee y Gonçalo Ramos.

En la tanda de los penales, el Tottenham volvió a dejar ir una ventaja importante de 2-0 y al final terminó perdiendo por 4-3.

De esta manera el PSG, campeón de la Champions League consiguió otro título bajo el mando de Luis Enrique, tras haber perdido la Final del Mundial de Clubes frente al Chelsea. (Por Manuel Trujillo Soriano)