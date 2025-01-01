Al ser cuestionado sobre las toneladas de contaminantes que son vertidas de manera ilegal a las aguas del Lago de Chapala, el presidente municipal de Poncitlán, Arturo Asencio, aseguró que sí cumplen con los acuerdos ante la Conagua, que incluso los municipios entregan recursos al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

“Es bien sabido que también todos los municipios ya tenemos acuerdos firmados ante Conagua y que se está trabajando por realizar desde plantas de tratamiento, colectores para que no se realice esta contaminación hacia el lago. De hecho, los municipios nos toca participar con el 30 por ciento de lo que llaman el FAIS, el Fondo para Infraestructura, lo van a destinar para poder incrementar esas obras en nuestros municipios”.

El alcalde de Poncitlán aseguró que los alcaldes de la Ribera de Chapala están comprometidos con evitar la contaminación del Lago de Chapala. (Por Gustavo Cárdenas)