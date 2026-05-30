El París Saint Germain ganó la Liga de Campeones de Europa 2026 al vencer en la final 4-3 en penales al Arsenal de Inglaterra, luego del 1-1 en el tiempo normal y extra, en encuentro celebrado en la Puskás Aréna, en Budapest, Hungría.

De esta manera el equipo Francés dirigido por el español Luis Enrique es bicampeón de la Champions.

El Arsenal sigue así sin poder ganar la llamada “orejona” pues ya en la temporada 2005-2006, llegó a la final donde cayó frente al Barcelona y ahora esta derrota ante PSG. (Por Martín Navarro Vásquez)