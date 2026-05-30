Aunque el trabajo aún no han concluido, a doce días de la inauguración del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la primera etapa de las obras de remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

“Son seis mil 500 millones de pesos de inversión y esa inversión es muy importante que sepan es de los autogenerados del aeropuerto, no se dio presupuesto público para el aeropuerto, sino que de los propios autogenerados, de lo rentable que es el aeropuerto se invirtió para la mejora. Todavía falta una segunda y tercera etapa que ya la vamos a desarrollar, pero lo principal ya está hecho. Es un compromiso más cumplido”.

En esta primera etapa se intervinieron 394 mil metros cuadrados de superficie en las dos terminales, que incluyen salas de espera, pasillos, filtros de seguridad, estacionamientos y vialidades. (Por Arturo García Caudillo)