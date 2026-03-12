El rechazo a la primera reforma electoral de la presidenta Sheinbaum es reflejo de que el pueblo no quería dicha propuesta, asegura la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

“Hay que reconocer que para eso está la Constitución y para eso están las definiciones de cómo se logra o no una reforma legal, de cómo se logra o no una reforma constitucional y la definición a esta iniciativa de once artículos constitucionales es que no se aprobara, eso dijo el pueblo de México representado en esta Cámara de Diputados a través de sus legisladores”.

Y por tanto, de cara a la presentación del llamado Plan B, lo que la Primera Mandataria debería hacer es seguir sus propias recomendaciones.

“Yo recomiendo poner cabeza fría. Es una recomendación que se ha hecho en anteriores ocasiones, incluso por el propio Ejecutivo”. (Por Arturo García Caudillo)