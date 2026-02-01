El peso mexicano finalizó la sesión de este jueves cotizando en terreno de pérdidas, ya que los inversionistas continúan optando por activos menos riesgosos ante las persistentes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, que mantienen vigente el sentimiento de cautela.

Las cifras del Banco de México determinaron que el tipo de cambio alcanzó una paridad de 17.84 pesos por billete verde, nivel bajo el cual registró una depreciación de 0.99 por ciento comparado con el cierre anterior.

En ventanillas bancarias, el precio del dólar ahora se coloca en los 18.26 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.