En la goleada ante Colombia varios jugadores de la Selección Mexicana dieron un paso para atrás en su proceso de ir al Mundial, afirmó el entrenador, Javier Aguirre y anticipó que le dará una sacudida a su alineación para el encuentro de este martes contra Ecuador en Guadalajara.
“Pues a partir de que voy a hacer 7 u 8 cambios, quiero decir con esto de que a partir de que los jugadores entiendan que si no hacen bien lo que se les pide pues no tienen espacio para estar aquí; nosotros y no me estoy lavando las manos porque yo soy el que los pongo en el campo de juego y les digo como hacerlo, pero bueno, entiendo que los número son fríos y es 4-0 es indefendible, lo entiendo de verdad”.
Indicó el Vasco, que el jugador que no aguante vara, no tiene fortaleza mental para estar en un Mundial. (Por Manuel Trujillo Soriano)
