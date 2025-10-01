Con cuadrangulares de Josh Neylor, Julio Rodríguez y Jorge Polanco, los Marineros de de Seattle le repitieron la dosis a los Azulejos de Toronto al vencerlos 10 carreras por 3 en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana para tomar ventaja de 2-0.

El mexicano Randy Arozarena se fue de 4-1, con dos carreras anotadas. Mientras que, Alejandro Kirk, receptor de los Azulejos de Toronto, se fue de 3-1, con una impulsada.

Este martes será día de descanso y la contienda se reanuda el miércoles en Seattle. (Por Manuel Trujillo Soriano)