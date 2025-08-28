El rapero y cantante español Rels B ofreció la primera de dos presentaciones en Guadalajara, donde, a pesar de que el concierto comenzó con retraso debido al tráfico el artista salió al escenario con toda la energía para consentir al público tapatío.

Con éxitos como “Caída del cielo”, “Pa quererte” y “Te regalo”, Rels B logró conquistar a los asistentes que no dejaron de corear cada tema. Durante el show, el intérprete recordó que en su anterior gira, Guadalajara fue uno de los escenarios más memorables de su recorrido, lo que provocó una ovación especial de sus seguidores.

En un gesto de cariño hacia México, el artista portó la bandera nacional, reforzando la conexión con su público. Tras casi dos horas de concierto, cerró la velada con dos de las canciones más esperadas: “Un verano en Mallorca” y “A New Star”, tema que da nombre a su gira.

Con esta primera presentación, Rels B dejó claro por qué es uno de los artistas más queridos del género y prometió aún más emociones en las siguientes fechas que tiene en el país. (Por Pilar Gutiérrez)