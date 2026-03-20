Más que un concierto fue una nueva forma de sentir el reguetón, así lo dejó claro Yandel al llenar el Auditorio Telmex la noche de este jueves con su show sinfónico, donde el ritmo urbano se unió con la fuerza de una orquesta en un recinto a su máxima capacidad.

Con este formato, que ya ha recorrido varias ciudades, el cantante presentó sus éxitos con nuevos arreglos que dieron un sonido más amplio sin perder la esencia que lo ha mantenido vigente, y así la noche avanzó entre temas como “Nunca me olvides”, “Encantadora” y “Como antes”, además de clásicos como “Rakata”, “Ay mi Dios” y “Báilame”, que mantuvieron el ánimo apto para la fiesta. Además, puertorriqueño junto con la orquesta decidieron hacer un homenaje a Guadalajara con el “Jarabe tapatío”, mientras en la pantalla gigante se proyectaba la bandera del país.

Luego de casi dos horas, Yandel cerró la velada reiterando su agradecimiento por el cariño de sus fans, que respondieron con ovaciones y coreando “Yandel 150”. (Por Katia Plascencia Muciño)