La diputada local de Morena, Itzul Barrera, criticó la ausencia del director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, a la comparecencia programada ante el Congreso del Estado de Jalisco.

“Tenemos que, como pleno, volver a pedir su comparecencia, poner otra fecha porque no es cuando el señor pueda, es cuando el Congreso lo cite. Vemos que cada día el agua está más sucia, que hay contaminantes en el agua y que incluso académicas y académicos ya salieron a decir que no se debe usar el agua, que no es solo en una región como ellos decían, sino que es en toda el Área Metropolitana de Guadalajara. Entonces, es preocupante que no den la cara y que omitan dar cuentas a este Congreso”.

Barrera advirtió que la problemática del agua se ha extendido en toda la metrópoli, con reportes de contaminación y señalamientos de especialistas sobre riesgos en su uso.

Además, cuestionó que el titular del organismo solicite más recursos o aumentos tarifarios sin explicar el destino de los mismos, y consideró preocupante la falta de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo. (Por Marck Hernández)