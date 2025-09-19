Al sumarse al segundo simulacro de sismo este 19 de septiembre, Juan Carlos Guerrero, coordinador General de Servicios a Universitarios, reconoce que el principal reto para la UdeG es evacuar en promedio en seis minutos, a más de 300 mil estudiantes y trabajadores que conforman la red.

“En 2024 solo hubo un macrosimulacro y participamos 238 mil personas a lo largo y ancho de la red universitaria y el tiempo de evacuación del edificio que es el que tomamos como referente, fue de cinco minutos, un nuevo record. Y en el primer simulacro del 2025 el 29 de abril, participamos 340 mil universitarios, evacuamos a 340 mil universitarios, evacuando el edificio en 6.30 segundos”.

Cabe destacar que por primera vez, la Universidad de Guadalajara realizará también un simulacro de sismo de 8.1 de intensidad en el turno vespertino. La evacuación está prevista a las cinco de la tarde. (Por Gricelda Torres Zambrano)