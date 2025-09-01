Un adolescente de 17 años murió la noche de este jueves tras recibir un disparo en la colonia El Bethel, en Guadalajara.

De acuerdo con reportes vecinales, el menor se desvaneció sobre la banqueta de la avenida Malecón luego de recibir un balazo que le atravesó el pecho. Paramédicos municipales confirmaron su fallecimiento al llegar al sitio.

Versiones preliminares indican que la víctima había participado minutos antes en una riña callejera con otros sujetos, uno de los cuales sacó un arma de fuego y le disparó a corta distancia.

La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para identificar y detener a los responsables. (Por Edgar Flores Maciel)