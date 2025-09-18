El Gobierno Municipal de El Salto afirmó haber integrado la documentación completa para solicitar la Declaratoria de Emergencia tras las inundaciones del 21 de agosto en el fraccionamiento Las Lilas, contradiciendo la versión del Gobierno de Jalisco.

De acuerdo con un comunicado, el ayuntamiento solicitó una prórroga de 24 horas a Protección Civil estatal para ubicar a las familias desplazadas, dentro del plazo de 72 horas que establece la normativa del FONDEN. Sin embargo, aseguran que la instrucción recibida fue no entregar los documentos “hasta tener la anuencia del gobernador”, privilegiando la reglamentación sobre la atención inmediata.

La presidenta municipal, Nena Farías, informó que sostuvo comunicación con el gobernador Pablo Lemus y con el secretario de Gobierno, Salvador Zamora, quienes se comprometieron a revisar el caso, pero sin dar respuesta hasta el momento.

El municipio lamentó que las necesidades urgentes de 300 hogares afectados hayan quedado relegadas por un “tema burocrático” y señaló que ninguna dependencia estatal ha brindado apoyo directo a los damnificados. (Por Edgar Flores Maciel)