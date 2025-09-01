El Gobierno de Jalisco informó que el municipio de El Salto no presentó en los plazos establecidos la Declaratoria de Emergencia necesaria para acceder a recursos del Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN), pese a las afectaciones registradas por las lluvias del 21 de agosto.

De acuerdo con la normativa, los municipios cuentan con 48 horas hábiles para emitir la solicitud. Aunque Protección Civil estatal apoyó en la evaluación de daños y entregó la información al ayuntamiento, este no presentó la documentación firmada por su Comité Municipal de Emergencias, incluso después de que el plazo se amplió a cuatro días.

El gobernador Pablo Lemus aseguró que, a pesar de este incumplimiento, buscará la forma de apoyar a la población afectada, aunque recalcó que los plazos y requisitos del FOEDEN no pueden modificarse y que la validación corresponde al Comité Técnico.

El Salto es el único municipio que, a casi un mes del temporal, no ha ingresado su solicitud. (Por Edgar Flores Maciel)