Con el propósito de disminuir los índices de obesidad infantil y promover la actividad física entre niñas y niños, el Ayuntamiento de El Salto comenzó con el programa federal “Vive Saludable, Vive Feliz”. La alcaldesa María Elena Farías explicó que solo con buena salud se puede aprovechar el conocimiento en las aulas y así cuidar de la niñez como una inversión a futuro del país.

“Un esfuerzo en conjunto que busca promover una vida sana desde las escuelas, desde la infancia, donde todo comienza. A través de estas jornadas estaremos realizando diagnósticos visuales, tamices, peso, talla, revisiones dentales y pláticas de promoción a la salud, para que nuestras y nuestros estudiantes crezcan fuertes, para que tengan herramientas para cuidar su cuerpo y su mente.”

Se estima que uno de cada tres niños en México padece sobrepeso u obesidad, con sus respectivas complicaciones. (Por Gustavo Cárdenas)