Con pocas horas de diferencia, dos hombres fueron localizados sin vida en distintos hechos ocurridos en los municipios de Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga.

El primer hallazgo ocurrió en la ex Villa Maicera, en los cruces de las calles del Arroyo y Puerto Mazatlán, donde vecinos reportaron a un hombre inconsciente con huellas de violencia. Paramédicos confirmaron su fallecimiento a causa de una brutal golpiza. La víctima, de unos 30 años, fue trasladada al servicio forense como no identificada.

Horas más tarde, en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe, en Tlajomulco, otro hombre fue encontrado maniatado y envuelto en plásticos, con signos de golpes. Hasta el momento, no hay personas detenidas por ninguno de los casos. (Por Edgar Flores Maciel)