El municipio de El Salto podría quedar fuera de los apoyos del Fondo Estatal de Desastres al no haber entregado en tiempo y forma la documentación requerida dentro del plazo de 48 horas, tras las inundaciones que afectaron a decenas de viviendas semanas atrás.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció que se analiza la posibilidad de ampliar el plazo, aunque advirtió que ello contravendría la Ley Estatal.

“Estamos viendo la forma de poder ampliar el plazo, pero esto contraviene la Ley Estatal. Entonces estamos viendo cómo apoyamos a El Salto también, pues no entregó los expedientes de las personas afectadas con menaje en tiempo y en forma; quiero ver cómo les ayudo porque esa pobre gente no tiene por qué sufrir un trámite administrativo que no se hizo en tiempo y forma por el municipio”.

Este miércoles por la tarde sesionará el Comité Estatal de Emergencias para aprobar las declaratorias de los municipios afectados. (Por Edgar Flores Maciel)