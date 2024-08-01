Ante el aumento de accidentes que involucran a patines eléctricos, como choques, atropellamientos, invasión a carriles de circulación, el director de seguridad vial de la Secretaría de movilidad del Estado, Carlos Soto Morfín, insiste en que estos nuevos modelos de transporte deben ser regulados, de lo contrario las consecuencias podrían ser fatales.

“Todos estamos de acuerdo en que necesitamos y es urgente para Jalisco una regulación porque ciertamente se están detectando una variedad de dispositivos que requieren un abordaje distinto y lo fundamental una concepción distinta en nuestro marco legal. Por ejemplo crear una categoría específica para referirnos a este tipo de dispositivos que pueden ir a más de 25 kilómetros por hora”.

Pese a la supuesta urgencia que denuncian las autoridades, no hay fecha para la regulación de los patines eléctricos. (Por Gustavo Cárdenas)