Las inundaciones que año afectan a los vecinos de San José del 15 en el municipio de El Salto, deben terminar este año tras la instalación de un cárcamo de bombeo que se activará al recibir el agua de lluvia para desviarla a un canal que las conducirá hasta el río Santiago, explica el Coordinador de Gestión Integral de la Ciudad en el municipio, Essau Flores.

“Se pusieron tres bombas, tres bombas que tienen capacidad de siete metros cúbicos por minuto cada bomba que van a ser encendidas, de acuerdo al flujo de agua que llegue, ya la lluvia de la semana pasada una tormenta fuerte que cayó pero duró muy poco tiempo, apenas prendió una bomba funcionó muy bien”.

Con el cárcamo de bombeo también se entregó una planta de tratamiento de aguas residuales para captar las descargas de la colonia San José del Quince y regresar el agua tratada al canal del ahogado para evitar que llegue contaminada al Río Santiago y usar también una parte para riego de parques y jardines. (Por Víctor Montes Rentería)