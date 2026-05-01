A partir del 05 de Junio próximo el DIF Guadalajara realizará valoraciones a niños y adultos que necesiten una prótesis ocular como parte de la campaña Otra Mirada, para otorgar sin costo este beneficio a 100 personas que pro accidente o enfermedad hayan perdido uno o los dos ojos, expone la jefa de salud bucal del DIF, Blanca Lourdes Canela Murillo.

“Es importante mencionar que deben de llevar algunos documentos, original y copia de su INE, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos, si no cuentan con este no pasa nada, que lleven los demás y si es menor de edad pues presentar el acta de tutor o acta de nacimiento”.

La jornada de entrega de prótesis ocular se realizara los viernes 05,12,19 y 26 de junio y en julio el día 03,10 y 17; para agendar una cita se debe llamar al 3347740333 y por WhatsApp en el número móvil 3329990067. (Por Víctor Montes Rentería)