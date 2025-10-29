De cara al fin de semana en el que se celebrará Día de Muertos, el Ayuntamiento de El Salto prepara un operativo de atención y vigilancia en los cementerios municipales

El director de panteones, Hermilio Quirino, detalla que los espacios abrirán sus puertas de las 7:00 de la mañana a las 8:00 de la noche los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

“Ya dimos inicio, ya arrancamos con los operativos va a estar tanto como Potección Civil y Seguridad Pública, vamos a estar ahí al pendiente, va a haber compañeros ahí colaborando en los cuatro panteones. Es importante invitar a los saltenses este 1 y 2 de noviembre a que visiten a sus familiares en estos cuatro panteones, además hacerles mención de alguna fosas que se encuentran o que representan algún peligro ya se encuentran acordonadas”.

Cabe señalar que por reglamento municipal, en los panteones de El Salto, está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias nocivas. (Por Gustavo Cárdenas)