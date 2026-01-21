La obra “El Seductor” protagonizada por Humberto Zurita, Chantal Andere, Stephanie Salas y Gina Varela llega a Guadalajara este jueves para ofrecer dos funciones en el Teatro Galerías.

La puesta en escena está también dirigida por Zurita, quien en entrevista con Notisistema reveló que gracias al talento de las actrices y la producción todo es más fácil.

“Dirigir y subirte al escenario es complicado, pero cuando cuentas con la ayuda de los técnicos que traemos. Entonces, tienes la ayuda de mucha gente y gracias a todos ellos y gracias al talento de las actrices que no tienes que estar siendo el maestro de una escuelita, ¿no?, ellas son profesionales desde hace mucho tiempo y eso te facilita las cosas”.

Bajo la producción de Gabriel Varela, “El Seductor” promete risas y situaciones reales con las que el público se sentirá identificado. (Por Katia Plascencia Muciño)